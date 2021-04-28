Лавров заявил о необходимости избежать войны с Украиной на Донбассе

Войны с Украиной на Донбассе необходимо избегать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — заявил глава МИДа.

«Если говорить за украинскую сторону, за сторону Зеленского, я не берусь гадать, потому что, по внешним признакам, главное для него — это удержаться у власти и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», — пояснил Лавров.

В начале марта в Донбассе возобновились боевые действия. Стороны обвиняли друг друга в эскалации конфликта.

В конце марта Россия начала собирать войска на границе с Украиной — в Крыму, а также в Ростовской и Волгоградской областях. Евросоюз призвал российские власти отвести войска от границы с Украиной. Сосредоточивавшиеся на российско-украинских рубежах силы ЕС назвал крупнейшими в истории. По данным европейских властей, Россия развернула в регионе примерно 100 тыс. военных.

В Кремле тогда заявили, что все передвижения войск проводятся на территории России и это не должно беспокоить другие страны, но 23 апреля российское Минобороны приступило к возвращению воинских подразделений Южного и Западного военных округов в места постоянной дислокации.