В ближайшее время заседаний СНБО не будет

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях состоится через несколько недель.
«Было инициировано заседание СНБО президентом. Я думаю, оно состоится через несколько недель. Вчера на совещании (в Херсоне по ситуации с безопасностью — Ред.) были розданы задачи главам областей, секретарю СНБО, главе Офиса президента и заместителям по разным вопросам, потому готовимся к заседанию», — заявил Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».
Он добавил, что 27 апреля на встрече президента с секретарем СНБО, главами областей и главами правоохранительных органов указанных областей поднимались вопросы обеспечения безопасности в стране, сотрудничества правоохранительных органов, военных и территориальной обороны.
Заместитель главы Офиса президента также высказал надежду на принятие закона о территориальной обороне в скором времени.
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