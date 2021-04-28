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Вакаров: Зеленский должен признать, что Медведчук был прав и возобновить переговоры с РФ о производстве вакцины

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Вакаров: Зеленский должен признать, что Медведчук был прав и возобновить переговоры с РФ о производстве вакцины

Одна из основных тем, которые Владимир Зеленский мог бы обсудить с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, — это производство в Украине вакцины «Спутник V». Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» сказал политический аналитик Василий Вакаров.

Эксперт отметил, что сейчас, когда вакцинация в Украине провалена, самое время вернуться к вопросу производства российской вакцины, о котором еще в октябре прошлого года договорился народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы видим, что Правительство просто провалило вакцинацию в Украине. Министр Степанов выходит каждое утро и говорит, что нам не поставляют, нам срывают. Есть предложение, оно еще было анонсировано господином Медведчуком, когда он приезжал в Российскую Федерацию, разговаривал с президентом (Владимиром Путиным. — Ред.)», — сказал Вакаров.

В диалоге с ведущей эксперт согласился, что таким образом украинской власти придется признать, что Медведчук был прав, и время упущено, но, по крайней мере, они могли бы продемонстрировать готовность исправить ситуацию.

«Почему бы сейчас господину Зеленскому не проговорить, не договориться с господином Путиным о том, чтобы нам передали технологию изготовления вакцины „Спутник V“, и мы бы начали производство на базе Харькова, или других базах, у нас есть фармацевтика, где мы могли бы производить эту вакцину», — резюмировал Василий Вакаров.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявлял, что отказ от производства вакцины на территории Украины — это преступление действующей власти.

«На сегодняшний день у Украины есть возможность эффективно противостоять пандемии коронавируса. Все, что для этого нужно, — политическая воля власти. Но власть, полностью зависимая от внешнего управления, руководствуется политической целесообразностью, ставя под угрозу жизни миллионов украинцев», — подчеркнул парламентарий.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Спутник V
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