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Завтра Рада проведет сразу два внеочередных заседания

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Завтра Рада проведет сразу два внеочередных заседания

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжения о созыве двух внеочередных пленарных заседаний парламента по инициативе народных депутатов на четверг, 29 апреля.

Как сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады, первое внеочередное заседание состоится 29 апреля в 16:00.

Согласно повестке дня, депутаты планируют рассмотреть проект постановления об обращении в Кабинет Министров Украины о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электроэнергию для бытовых потребителей, постоянно проживающих в 30-километровой зоне атомных электростанций (№ 5382).

Второе внеочередное заседание ВР, согласно распоряжению спикера, начнется в 16:15. На повестке дня — 19 вопросов:

— о назначении Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины;

— законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021» по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем (№ 5308);

— законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин (№ 4382);

— проект постановления о внесении изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады девятого созыва (№ 5426);

— проект постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва» (№ 5377);

— законопроект о внесении изменений в раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» по отдельным аспектам действия переходных положений (№ 5157);

— законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отбора и подготовки прокуроров (№ 5158);

— законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (№ 5058);

— законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц (№ 4555);

— законопроект об общеобязательном накопительное пенсионное обеспечение (№ 2683);

— законопроект о государственной регистрации геномной информации человека (№ 4265);

— законопроект о внесении изменений в статью 45 закона «О Национальной полиции» (№ 4375);

— законопроект о внесении изменений в закон «О публичных закупках» и других законов по совершенствованию системы обжалования публичных закупок (№ 5309);

— законопроект о внесении изменений в закон «О культуре» относительно общих принципов предоставления населению культурных услуг (№ 4318);

— законопроект о внесении изменений в закон «О туризме» и некоторые другие законодательные акты относительно основных принципов развития туризма (№ 4162);

— законопроект о внесении изменений в раздел X «Заключительные и переходные положения» закона «О публичных закупках» (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок) (№ 3715);

— законопроект о внесении изменений Закона Украины «О туризме» относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг (№ 2673);

— законопроект о внесении изменений в раздел II «Заключительные положения» закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и закон «О развитии самолетостроительной промышленности „по поддержке самолетостроительной отрасли“ о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование самолетов отечественного производства» (№ 5301);

— законопроект о внесении дополнений в закон «О предотвращении коррупции» (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (№ 5173).

Верховная Рада
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