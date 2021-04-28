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ОПЗЖ: Ученые, имеющие отношение к оппозиции, стали жертвами политического террора власти Зеленского

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ОПЗЖ: Ученые, имеющие отношение к оппозиции, стали жертвами политического террора власти Зеленского

Власть Президента Зеленского начала репрессии и травлю в отношении ученых и преподавателей, имевших отношение к защите кандидатской диссертации народного депутата Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы. Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.

«Сегодня по прямому указанию Зеленского увольняют с занимаемых должностей ректора Института подготовки кадров государственной службы занятости Украины, доктора наук в сфере государственного управления, профессора Радмилу Войтович и научного руководителя Ильи Кивы, первого заместителя директора Центра исследований проблем публичного управления, профессора Владимира Гурковского», — сообщили в ОПЗЖ.

После имевшей большой резонанс защиты диссертации Ильи Кивы, по словам представителей политсилы, «информационные киллеры» развернули «кампанию инсинуаций» против ученых, имевших к ней отношение.

«Как и во многих других случаях, эти действия осуществляются без всякого правового обоснования, цинично и грязно, без учета потребностей и интересов научного сообщества, на основании обращений политиканов местечкового уровня и информационных провокаторов грантового толка, которые в научной деятельности разбираются как свинья в апельсинах», — подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

В партии уверены, что подобные действия власти приведут к окончательному уничтожению высшей школы в Украине и полной деинтеллектуализации страны.

«Прямое и разрушительное вмешательство в научную деятельность со стороны преступной, профнепригодной и некомпетентной власти является следствием полной безнаказанности и правового нигилизма Зеленского и его окружения, позволяющих себе внесудебное преследование оппозиции, уничтожение свободы слова, рейдерский захват предприятий и составление на коррупционной основе инквизиторских списков неугодных», — резюмировали в ОПЗЖ.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявлял, что гражданам Украины и международным партнерам стоит задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан. Парламентарий подчеркнул, что своими действиями Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем.

ученые, ОПЗЖ
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Среда, 28 апреля 2021
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