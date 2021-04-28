Киев с 1 мая официально переводят в «желтую» зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании в среду вывел Киев из «красной» зоны эпидемиологической опасности, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
«По результатам заседания Государственная комиссия решила отменить с 00:00 1 мая 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева, и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для „желтого“ уровня эпидемической опасности», — написал Немчинов в Телеграме в среду.
Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве с субботы, 1 мая, планируется ослабить карантинные ограничения.
По словам Кличко, с 1 мая весь наземный общественный транспорт и Киевский метрополитен возобновят перевозку пассажиров в обычном режиме.
Он также сообщил, что с 1 мая возобновят работу учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.
С 5 мая город возобновит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановится прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.
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