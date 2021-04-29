Выручка Apple за первый квартал превысила $89 млрд

Выручка компании Apple по итогам первого квартала 2021 года выросла на 54%, до $89,5 млрд, следует из финансовой отчетности компании. Чистая прибыль за отчетный период составила $23,6 млрд.

Выручка Apple от продаж iPhone выросла на 66%, до $47,9 млрд. Доход от продаж компьютеров Mac увеличился почти на 70%, до $9,1 млрд, от iPad — на 79%, до $7,8 млрд, от продаж носимых устройств и аксессуаров — на 25%, до $7,84 млрд. Сервисная выручка компании (от магазина приложений App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) за три месяца возросла на 27%, до $16,9 млрд.

Напомним, что 20 апреля Apple представила новые iMac и iPad Pro на процессоре M1.

Новый макбук можно будет купить в семи цветах, он будет стоить от $1299, предзаказы откроют 30 апреля, а поставки начнутся со второй половины мая.