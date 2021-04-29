Рада отменила завтрашнее пленарное заседание

Верховная Рада отменила пленарное заседание 30 апреля, предусмотрев на этот день работу народных депутатов в комитетах.

Принятие соответствующего проекта постановления № 5426 поддержали 332 парламентария на внеочередном пленарном заседании в четверг.

Как отмечается в пояснительной записке, целью таких изменений в календарный план пятой сессии ВР является необходимость проведения дополнительных заседаний комитетов.