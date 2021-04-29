Войти
Разумков резко раскритиковал шествие в честь дивизии «Галиция»
позиция
Разумков резко раскритиковал шествие в честь дивизии «Галиция»
Кабмин не будет усиливать карантин на майские праздники
официально
Кабмин не будет усиливать карантин на майские праздники

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Лавров назвал абсурдной поддержку внесудебных санкций против Медведчука МИДом Германии

612
Лавров назвал абсурдной поддержку внесудебных санкций против Медведчука МИДом Германии

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает абсурдной поддержку внесудебных санкций против Виктора Медведчука МИДом Германии.

Об этом Лавров заявил в своем интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Д.К.Киселеву.

«Я прочитал заявление Министра иностранных дел ФРГ Х.Мааса. Считаю, что это речь ответственного политика. Но не всегда МИД ФРГ занимал такую взвешенную, дальновидную позицию. Было множество заявлений, огульно поддерживающих несправедливость. Например, когда Украина ввела санкции против партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“, В.Медведчука и других его соратников — против собственных граждан. МИД Германии высказал одобрение, подчеркнув, что это полностью соответствует принципам ОБСЕ. Абсурд».

Напомним, что санкции были введены 19 февраля 2021 года. При этом власть до сих пор не обосновала обвинения и не предоставила общественности доказательства.

Отметим, что Парижская хартия для новой Европы, подписанная 21 ноября 1990 года и являющаяся одним из ключевых документов ОБСЕ, предусматривает право на справедливое и открытое судебное разбирательство в случае предъявления обвинения в совершении преступления.

Читайте также: В Кремле оценили перспективы встречи Путина с Зеленским

Кроме того, Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ специально отмечает, что «административные решения, направленные против какого-либо лица, будут полностью обоснованными и должны, как правило, содержать указание на имеющиеся обычные средства правовой защиты». В случае же санкций против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко не идет речи, о том, что такие санкции «полностью обоснованы», а сам указ президента о введении санкций не содержит отсылок к механизмам правовой защиты, что является грубым нарушением требований основных документов ОБСЕ.

санкции, Сергей Лавров, Виктор Медведчук, Хайко Маас
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 29 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Нужно сваливать!» - римейк песни про «Все пропало?!»

Если депутат о партии власти сама пишет про «нужно сваливать» - это приговор тому, что делают Зеленский и компания. Причем приговор от человека из их собственного политического лагеря, которая дисциплинированно жмет на кнопку за законопроекты президента и Кабмина, а в это время думает «нужно сваливать». Депутат от партии власти в этом случае просто выразила словами то, что думают и ощущают миллионы простых украинцев.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Армин Лашет – кандидат №1 на пост канцлера от правящей коалиции ФРГ

Коалиция ХДС / ХСС официально определилась с кандидатом на должность бундесканцлера, который сменит Ангелу Меркель. Им стал Армин Лашет, который в январе возглавил правящую партию Христианско-демократический союз. В январе 2021-го Армин Лашет возглавил ХДС, сменив на этот посту Аннет Крамп-Карренбауэр, руководившей христианскими демократами с 2018 по 2021 годы.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Кто в СИЗО, кто по грибы: Чем опасны фальсификации вроде «дела Дудкина»

«Дело Дудкина» интересно тем, что опасно в первую очередь для власти во главе с Зеленским. В истории Украины уже были подобные примеры. Например, при Кучме было такое «дело грибников». В конце 90-х военные пенсионеры в Черниговской области собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые сбушники возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016