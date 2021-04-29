Моргенштерн попал в перечень лиц, которым запрещен въезд в Украину

Российского исполнителя Моргенштерна включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Соответствующее решение по представлению Службы безопасности Украины 28 апреля приняло Министерство культуры и информационной политики Украины, сообщается в Телеграм ведомства.

Отмечается, что рэп-исполнитель Валеев Алишер (Моргенштерн) теперь не будет проводить концерты в Украине.

В начале лета у исполнителя были запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье.