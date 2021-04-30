Подводные камни аренды жилья в столице

Когда возникает необходимость арендовать жилье на короткий или долгий период в столице, зачастую многие сталкиваются с определенными затруднениями на разных этапах. О том, как решить эти вопросы, расскажем более детально.
Иногда лучше заплатить комиссию агентству недвижимости, чем в дальнейшем переплачивать за новое жилье. Когда нужно снять дом в Киеве или арендовать квартиру, профессионалы предлагают большой выбор вариантов, многие из которых размещены на сервисе OLX. Дело в том, что на рынке недвижимости агентства с хорошей репутацией имеют собственную наработанную базу владельцев недвижимости для сдачи.
Стоимость услуг составляет от 50 до 100 % от ежемесячной цены за съем дома или квартиры. Однако помните, что среди агентств также есть фирмы-однодневки, которые за предоплату предоставляют список сдаваемых квартир, владельцы которых часто даже не знают об этом.
На этапе просмотра жилья может возникнуть ситуация, которая сработает не в пользу арендатора. Например, вы находите квартиру или дом для съема по хорошей цене и договариваетесь посмотреть предложение. Во время просмотра обнаруживаете конкурентов, которых тоже интересует аренда. В таких случаях начинается торг, и цена за аренду может вырасти. Этот психологический прием используется не только при аренде, но и во время продажи.
Советуем наблюдать за поведением конкурента. Если он активно поднимает цену, то, скорее всего, он подставной. При повышении стоимости оценивайте ситуацию исходя из собственных возможностей и сроков заселения.
Независимо от того, ищете вы жилье самостоятельно или с помощью риелтора, обязательно нужно проверить документы на право собственности. Опытные агентства знают эту процедуру и требуют у новых арендодателей все необходимые документы. При самостоятельном съеме недвижимости попросите у владельца:
документ о подтверждении его личности;
документ на право собственности на недвижимость.
Дополнительно убедитесь, что хозяин является единственным собственником без совладельцев. Это предотвратит непредвиденные ситуации и разногласия.
После проверки документов можете заключать договор съема жилья. В нем обязательно укажите стоимость пользования жильем за месяц, сроки проживания, форму и сроки оплаты.
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