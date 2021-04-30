В Украине за сутки 10 072 новых случая COVID-19, сделали 73 тысячи прививок

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 10 072 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 20 192 человека, умерло 307 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«10 072 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 апреля 2021 года. В частности, заболели 391 ребенок и 188 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3 117 человек; летальных случаев — 307; выздоровело — 20 192 человека», — написал Степанов на своей странице в Facebook в пятницу утром.
Днем ранее, 29 апреля было зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 апреля сообщалось о 9 590 новых больных коронавирусной болезнью, 27 апреля зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 апреля было 5 062 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 апреля сообщалось о 7 930 новых случаях коронавирусной болезни.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 069 537 человек, 44 085 пациентов скончались, 1 655 525 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1059), Днепропетровской (930), г. Киев (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.
За сутки 29 апреля 2021 года в Украине привито 73 376 человек, 702 440 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
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