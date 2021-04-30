Индия установила очередной рекорд по числу заразившихся COVID-19

Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 386 452, это максимальные показатели с начала пандемии, сообщает Минздрав страны.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,7 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,3 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 208 тысячи человек.

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 3,1 миллионов.

При этом прививку от коронавируса в Индии получили более 152 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,2 миллиона.