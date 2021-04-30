СБУ заявила о разоблачении очередной сети интернет-агитаторов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали деятельность разветвленной сети агитаторов, которые пытались искусственно дестабилизировать ситуацию в различных регионах Украины накануне майских праздников, сообщается на сайте спецслужбы в пятницу.

В частности, в Киеве разоблачили уроженца Донецкой области, публично призывавшего к захвату государственной власти, а также агитировавшего присоединяться к незаконным вооруженным формированиям, действующим в неподконтрольных правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он уведомлен о подозрении по п.2 ст.109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователи органов безопасности сообщили о подозрении по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК двум интернет-агитаторам из Черниговской и Волынской областей, агитировавшим к действиям, направленным на изменение государственной границы Украины.

Также по материалам СБУ судом признаны виновными по ч.1 ст.110 и ч.2 ст.109 УК двух пропагандистов из Волыни и Сум. Установлено, что они распространяли в Интернете публикации с антиконституционными призывами, а материалы брали с пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.