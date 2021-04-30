Витренко не намерен возвращаться к прямым закупкам российского газа

Украина не планирует возобновление прямых закупок у российского газа. Об этом заявил новый глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на брифинге.

«Нет никаких идей, по крайней мере ни в „Нафтогазе “ не было, ни в правительстве не было, ни у президента, ни в Офисе президента не было намерений восстанавливать прямые поставки газа из России», — сказал Витренко.

Напомним, что 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза» и назначил на его место Юрия Витренко.