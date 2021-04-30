Десятки человек погибли в результате взрыва в Афганистане

Около 30 человек погибли и не менее 60 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в административном центре афганской провинции Логар, городе Пули-Алам. Об этом сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на представителя властей.

По имеющимся данным, машина взорвалась рядом с госпиталем.

Напомним, что в настоящее время США начали вывод своего военного контингента из Афганистана.