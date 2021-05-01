В США сразу до осени продлили масочный режим на транспорте

Управление по безопасности на транспорте США продлило в пятницу до 13 сентября обязательный масочный режим во всех транспортных сетях страны. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления Дарби Леджой в распространенном письменном заявлении.

«Управление по безопасности на транспорте продлевает до 13 сентября требование о ношении защитных масок во всех транспортных сетях США, в том числе в аэропортах, в самолетах, в рейсовых автобусах, железнодорожном транспорте. ... Требование федерального правительства о ношении масок во всех транспортных сетях направлено на минимизацию распространения COVID-19 на общественном транспорте. В настоящее время около половины всех совершеннолетних получили хотя бы одну дозу вакцины, и маски остаются важным инструментом в борьбе с этой пандемией», — отметил он. Прежний срок масочного режима на транспорте истекал 11 мая.

Ранее федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США разрешили находиться на улице без защитных масок всем американцам вне зависимости от наличия или отсутствия у них прививки от нового коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 32,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 576 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.