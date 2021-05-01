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Польские политологи отмечают, что санкции против Медведчука не принесли ожидаемого результата Зеленскому

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Польские политологи отмечают, что санкции против Медведчука не принесли ожидаемого результата Зеленскому

Внимание мировой общественности по-прежнему сосредоточено вокруг политической обстановки в Украине. Ведущие СМИ и политические эксперты продолжают анализировать сомнительные с юридической точки зрения действия Президента Владимира Зеленского, в частности внесудебные санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также их последствия. Так, эксперты Института Центральной Европы в Люблине считают, что Медведчук стал главной мишенью Зеленского из-за катастрофического падения рейтингов Президента.

Польские политологи напомнили, что в президентской кампании 2019 года Владимир Зеленский особо выделял вопросы прекращения конфликта на Востоке страны и повышения уровня жизни украинцев. Но выполнить эти обещания ему так и не удалось. В результате поддержка президентской партии «Слуга народа» пошла на убыль, а вот рейтинги ОПЗЖ и ее лидера наоборот — стремительно начали расти.

«В январе 2021 года партия „Оппозиционная платформа — За жизнь“ стала лидером рейтингов. С другой стороны, поддержка Президента Зеленского упала до 22,1%. Наконец, в начале 2021 года только 10% украинцев считали, что ситуация в стране развивается в правильном направлении — почти 75% придерживались противоположного мнения», — говорится в публикации.

Эксперты Института Центральной Европы уверены, что именно поэтому «Виктор Медведчук стал главной мишенью» украинской власти, которая не ограничилась личными санкциями в отношении политика.

«Санкции также затронули людей, связанных с Медведчуком, в первую очередь его жену Оксану Марченко и Тараса Козака — владельца трех закрытых Президентом телеканалов. Также пострадала и оппозиционная организация „Украинский выбор“, возглавляемая Медведчуком», — уточняется в статье.

По мнению польских экспертов, таким образом, Зеленский хотел не только поднять свой рейтинг, но и спровоцировать агрессию Президента России Владимира Путина. О чем также свидетельствует «интенсивная дезинформационная деятельность в отношении Донбасса, которая предвещает неминуемую атаку украинцев (при поддержке НАТО)». Но действия украинского лидера, отмечается в материале, не принесли ему ожидаемого результата, так как «Россия довольно спокойно отреагировала на антироссийские действия Украины, видимо, потому что Зеленский больше не рассматривался как серьезный партнер».

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что санкции против оппозиции и давление на СМИ связаны с тем, что социально-экономический и политический кризис в стране привел к падению рейтинга власти в целом и личного авторитета Зеленского как Президента.

«Для того чтобы спасти себя и свою команду, они идут на крайние меры. Они идут по пути узурпации власти, по пути установления диктатуры власти в нарушение Конституции и законов», — подчеркнул парламентарий.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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