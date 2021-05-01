Западные СМИ пишут, что Зеленский разозлил Путина, введя санкции против оппозиционного политика Медведчука

Нынешнее осложнение российско-украинских отношений вызвано санкциями Президента Владимира Зеленского против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом пишут ведущие западные СМИ.

Так, информагентство Вloomberg сообщает, что санкции против лидера оппозиции Виктора Медведчука вызвали недовольство главы РФ Владимира Путина.

«Зеленский ввел прямые санкции против оппозиционного политика Медведчука, это здорово разозлило Путина», — говорится в публикации информагентства, посвященной обострению конфликта на Донбассе.

Онлайн-служба Канадской радиовещательной корпорации CBC пишет, что, обвинив Медведчука «в государственной измене и закрыв три оппозиционных телеканала, Зеленский создал дополнительный раздражитель для Путина».

В свою очередь американский сайт Eurasianet отмечает, что

наращивание войск на российско-украинской границе «стало сигналом Зеленскому» о недовольстве Кремля «репрессиями против ориентированных на диалог с Россией украинских политиков, в частности санкциями, введенными в феврале администрацией Президента Владимира Зеленского против Виктора Медведчука».

Солидарно с американскими коллегами в этом вопросе и крупнейшее в мире информагентство ВВС, которое отмечает «несколько факторов, усиливающих напряженность» в отношениях России и Украины, в том числе санкции против лидера оппозиции и закрытие трех телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«В феврале Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Виктора Медведчука. Украина также запретила вещание трех оппозиционных телеканалов, — пишет ВВС, уточняя, что к этому следует добавить нежелание Украины соблюдать Минские соглашения. — Минский мирный договор, согласованный в 2015 году, еще далек от выполнения. Например, до сих пор нет договоренностей о проведении независимого наблюдения за выборами на территории временно неподконтрольных регионов».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.