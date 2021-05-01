Кулеба считает ошибкой мягкую реакция Запада на российскую «паспортизацию» Донбасса

Недостаточно жесткая реакция на паспортизацию Россией жителей оккупированных районов Донбасса является ошибкой партнеров Украины, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало „паспортизации“... Я никого не обвиняю. Такова жизнь. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс. Как вы понимаете, у нас физически возможностей влиять на раздачу паспортов на оккупированных территориях Донбасса очень мало, но жесткое санкционное давление в ответ на такие действия России существенно притормозило бы. Поскольку такого давления не было, были только слова, то Россия поставила там конвейер по раздаче паспортов», — сказал Кулеба в интервью «Радио Свобода».
В результате этого, подчеркнул министр, Россия получила возможность заявлять о своем праве «защищать» Донбасс, поскольку там проживают граждане РФ.
«А теперь мы слышим заявления Козака (представитель России в группе советников лидеров стран «нормандского формата» Дмитрий Козак — Ред.), как во время последнего обострения, что мы будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане. Это конкретный результат этой «паспортизации», — заявил Кулеба.
Как сообщалось, минимум 400 тыс. жителей временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта.
При этом украинцы стали лидерами среди тех, кому РФ предоставила в прошлом году свое гражданство.
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