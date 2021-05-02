Кабмин призывает Набсовет «Нафтогаза» поработать до назначения новых членов

Кабинет Министров призывает Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов, сообщил «Урядовый портал».

«Кабинет Министров принял во внимание официальное заявление Наблюдательного совета НАК „Нафтогаз Украины“ и еще своим распоряжением от 28 апреля 2021 № 370 предложил ее членам остаться на своих должностях на период проведения нового конкурса и избрания новых независимых членов Наблюдательного совета», — говорится в сообщении на «Урядовом портале» в ночь на воскресенье.

Подчеркивается, что правительство надеялось, что Наблюдательный совет «Нафтогаза», «в продолжение лучших практик корпоративного управления, примет позицию относительно дальнейшего выполнения своих обязанностей. Это обеспечит качественное, независимое и устойчивое управление крупнейшей государственной компанией НАК «Нафтогаз Украины».

«Кабинет Министров остается преданным реформе корпоративного управления по стандартам ОЭСР, которая призвана улучшить управление предприятиями государственного сектора», — сказано в сообщении.

Как сообщалось, правительство в рамках общего собрания акционеров «Нафтогаза Украины» 28 апреля признало неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета — как независимых, так и представителей от государства — с их последующим восстановлением с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, Кабинет досрочно прекратил полномочия главы правления «Нафтогаза» Коболева, освободив его от должности с 28 апреля, а также избрал и назначил главой компании Витренко с 29 апреля сроком на один год.

В Кабмине заявили, что на увольнение Коболева повлияли неудовлетворительные финансовые показатели «Нафтогаза» за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы.

Коболев заявил, что будет оспаривать это решение правительства.

Как отметил Витренко, новый набсовет «Нафтогаза», который по решению правительства будет сформирован в течение полугода по итогам конкурса, определит срок полномочий нового главы правления НАК, который правительство пока ограничило одним годом.

По его словам, отбор новых членов набсовета будет осуществляться по стандартной процедуре созданным правительством номинационным комитетом с последующим утверждением правительством.

30 апреля все члены наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», присутствовавшие в пятницу на внеочередном заседании, подали компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая этого года.