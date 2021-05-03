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Евросоюз собирается отменить ограничения на въезд

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Евросоюз собирается отменить ограничения на въезд

Рекомендации Европейской комиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран необходимо согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня, сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС, подчеркнув при этом, что дата начала действия рекомендаций еще не известна, ее определит Совет ЕС.

«Даты вступления в силу рекомендаций пока нет, это предстоит решить Совету ЕС. Разумно, чтобы документ был согласован до конца месяца и мог вступит в силу уже к началу июня», — сказал он, подчеркнув, что к этому времени в ЕС предполагается ввести в действие и коронавирусные сертификаты.

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В понедельник Еврокомиссия обнародовала предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран. Это предложение предусматривает разрешение на въезд на территорию Евросоюза всем, кто будет полностью вакцинирован одобренными в ЕС вакцинами как минимум за две недели до поездки. Страны ЕС также самостоятельно смогут разрешать въезд вакцинированным препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных ситуациях.

ЕС, коронавирус
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