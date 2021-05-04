В Украине второй день подряд менее 3000 заболевших за сутки

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 472 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 7 815 человек, умерло 166 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«2 472 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 мая 2021 года. В частности, заболели 122 детей и 22 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 591 человек; летальных случаев — 166, выздоровело — 7 815 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook во вторник утром.

Днем ранее, 03 мая зафиксировано 2 758 новых случаев инфицирования COVID-19, 02 мая было зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования COVID-19, 01 мая сообщалось о 8 549 новых инфицированных коронавирусом, 30 апреля зафиксировано 10 072 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 088 410 человек, 44 916 пациентов скончались, 1 689 630 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

За сутки 03 мая 2021 года в Украине привито 919 человек, 756 022 человека привито с начала прививочной кампании.