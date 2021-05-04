Лукашенко лишил званий 80 поддержавших оппозицию силовиков

Александр Лукашенко лишил званий 80 военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств воинских и специальных званий. Соответствующее сообщение размещено на сайте президента Беларуси.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая подписал Указ № 174, в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий», — говорится в сообщении.

В период «обострения общественно-политической обстановки в стране» некоторые военнослужащие и сотрудники силовых ведомств «нагнетали протестные настроения в обществе», участвовали в несанкционированных протестных акциях, выступали их организаторами, а также размещали в Сети экстремистские материалы и призывы к радикальным действиям, говорится на сайте Лукашенко.

Кроме того, они распространяли личные данные госслужащих, журналистов и других сотрудников правоохранительных органов, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны и отказывались от исполнения служебных обязанностей.

«Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства», — считает президент Беларуси.