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Берем кредит правильно: 5 основных правил при взятии кредита

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Берем кредит правильно: 5 основных правил при взятии кредита

Практически каждый взрослый человек когда-либо пользовался услугами кредитования – на покупку машины, квартиры, отдых или личные нужды. Важно, чтобы вы могли выплатить кредит вовремя и не остаться с задолженностью.

Долговая яма и как ее избежать?

В случае, когда не хватает средств на выплату своих обязательств по кредиту, человек рискует попасть в долговую яму. К примеру, при покупке определенного товара он оформил кредит, на погашение которого у человека уходит часть ежемесячного дохода. Однако могут возникнуть ситуации, когда этому же человеку потребуется срочно еще один или даже два займа. Следовательно, увеличивается количество ежемесячных платежей.

Таким образом, из-за необходимости ежемесячных выплат по кредитам человек лишается большей части своего дохода. Из-за этого приходится экономить практически на всем. Неисполнения своих долговых обязательств может привести к банкротству, аресту или продаже личного имущества.

Основные правила

Правило №1. Не берите займы, если в этом нет необходимости

Пользоваться услугами кредитования нужно рационально и лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо. К примеру, можно отказаться от покупки более новой модели смартфона и приобрести бытовую технику, если та сломалась. Также не стоит брать кредит на покупку хорошо разрекламированного товара.

Если даже вы решили оформить кредит онлайн 5000 грн, помните, что это краткосрочное решение для определенного финансового вопроса и вам следует быть уверенным, что вы сможете его быстро погасить.

Правило №2. Перед оформлением кредита рассчитайте, как выплаты по нему отразятся на вашем кошельке

При взятии кредита на большую сумму важно определить размер ежемесячных платежей, сопоставив их с доступным бюджетом. Так вы определите долю расходов на выплаты по кредиту. Также хорошим вариантом станет откладывание Н-й суммы денег на случай становления непредвиденных ситуаций.

Правило №3. Берите займы на длительный срок, но покрывайте его быстрее

Как правило, минимальными являются платежи по долгосрочному кредиту. Это приводит к снижению ежемесячной нагрузки на семейный бюджет. Однако, чтобы не переплачивать кредитору слишком большой процент, лучше всего погашать задолженность по кредиту как можно быстрее.

Правило №4. Обговорите решение взять кредит со своими близкими

Придерживаясь этого правила, вы избежите неприятных разговором и конфликтных ситуаций в семейном кругу. Прежде, чем взять кредит, следует правильно оценить свои возможности по его погашению, ведь это может отразиться и на семейном бюджете.

Правило №5. Выбирайте наиболее удобную для вас дату платежа

Самый лучший вариант – когда дата внесения ежемесячного платежа по кредиту наступает после даты начисления зарплаты. В этом случае риск просрочек минимален. В противном случае, при несвоевременной выплате кредита, этот факт фиксируется в кредитной истории. Следовательно, если вам понадобятся займы в последующем времени, условия по ним будут менее выгодными для вас.

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