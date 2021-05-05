«Нафтогаз» в I квартале получил 12,6 млрд грн чистой прибыли

НАК «Нафтогаз Украины» по итогам января-марта 2021 года получила чистую прибыль 12,6 млрд грн, что почти вчетверо больше, чем за первый квартал прошлого года (3,2 млрд грн), сообщил финансовый директор группы Петер ван Дрил.

«Ранее мы заявляли, что ожидаем прибыльности Нафтогаза в первом квартале. Я рад сообщить, что чистая прибыль в первом квартале 2021 года составляет 12,6 млрд грн (неаудированный предварительный результат, который подлежит дальнейшей проверке)», — написал он на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, деловая среда демонстрирует явные признаки восстановления с более высокими ценами и большим спросом, чем в прошлом году.

Как сообщалось, консолидированный чистый убыток НАК «Нафтогаз Украины» за 2020 год составил 19,002 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 63,294 млрд грн в 2019 году. Без учета компенсации от «Газпрома» в сумме 55,7 млрд грн и приостановленной деятельности (транспортировка газа) чистая прибыль «Нафтогаза» за 2019 год составила 2,6 млрд грн.