В Украине во всех регионах вошел в норму показатель COVID-госпитализаций

По состоянию на среду, 5 мая, показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом не превышен ни в одном регионе Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
По сравнению с предыдущими сутками, ковид-ситуация пришла в норму в шести областях Украины: в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской.
Также, согласно данным Минздрава, динамика уровня госпитализаций по Украине снижается. Загруженность койко-мест с кислородом по состоянию на 5 мая ни в одной из областей не превышает норму.
Процент эпидпорога превышает пороговое значение в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
Напомним, 4 мая, в Украине обнаружили 2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 090 986 человек, из них 1 697 358 — выздоровели, 45 077 — умерли от осложнений.
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