В Киев прибыл госсекретарь США Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев.

«Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство между Украиной и США. Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами продолжающуюся российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ», — написал Блинкен в своем Твиттере в ночь на четверг.

Самолет приземлился в «Международном аэропорту «Борисполь» около 00.20 по Киевскому времени.

Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи с Блинкеном планирует обсудить помощь, которую США могут предоставить Украине в процессе проведения реформ, а также ряд экономических вопросов, особенно в энергетической сфере.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, предстоящий визит Блинкена является сигналом мощной поддержки со стороны США в противодействии российской гибридной агрессии, а также усилении политического и оборонного потенциала Украины.

Как отметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, такой визит позволит Украине ускорить процессы интеграции в евроатлантическое содружество.