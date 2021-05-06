Министры обороны стран ЕС обсудят ситуацию на границе Украины с РФ

Министры обороны 27 стран Евросоюза на заседании в четверг обсудят, в частности, ситуацию на границе Украины с Россией. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу в Брюсселе.

«В ходе заседания мы, конечно, обратим внимание на ситуацию на границе с Украиной и Россией», — сказал он.

Ситуация в Украине войдет в неофициальную повестку дня заседания министров обороны стран ЕС. Встреча посвящена главным образом вопросу присоединения США, Норвегии и Канады к военной программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO), направленной на расширение оперативных возможностей по развертыванию сил.

Западные страны в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность в связи с наращиванием сил РФ вдоль границы с Украиной.