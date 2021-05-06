В Польше выявили первые случаи «бразильского» штамма коронавируса

В Польше подтверждены первые три случая бразильской мутации коронавируса.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в четверг глава Минздрава Польши Адам Недзельский, передает Укринформ.

«Сегодня утром мы получили новую информацию о появлении в Польше трех случаев бразильского штамма, в Силезском воеводстве (юг Польши — ред.)», — заявил Недзельский.

Он отметил также, что взята под контроль ситуация с появлением несколько дней тому назад двух очагов индийского штамма коронавируса, выявленных вблизи городов Варшава и Катовице (юг страны).

За последние сутки, 5 мая, в Польше зафиксирован 6 431 случай инфицирования коронавирусом, умерли 502 человека.

По состоянию на сегодняшний день в Польше сделано уже свыше 12,6 млн прививок, более 3,3 млн человек получили две дозы.

Бразильский вариант коронавируса, выявленный в бразильской Амазонии, считается в три раза заразнее начального штамма вируса SARS-COV2. Он меняется таким образом, что обретает способность уклоняться от антител и, соответственно, плохо реагирует на вакцины.