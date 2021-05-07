Администрация Байдена не напоминала Зеленскому про скандал с Трампом, - Кулеба

Новое руководство США не выражало недовольство действиями президента Владимира Зеленского в отношениях с администрацией экс-президента Дональда Трампа. Речь идет о скандале, связанном с деятельности газовой компании Burisma.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Право на власть».

Он подчеркнул, что даже «тени» этой проблемы нет на повестке дня.

«Начиная с первых контактов между новой администрацией Байдена и до сегодняшнего дня, ни на одном уровне не было американскими партнерами высказано никакой критики или осадка, который у них остался, относительно какого-либо якобы неправильного поведения украинского государства во время президентства Трампа и его скандала», — сказал Кулеба.

Как известно, в конце 2019 года было объявлено о начале импичмента экс-президента США Дональда Трампа из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняли Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден. Сенат США в итоге оправдал Трампа.