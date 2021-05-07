Осужденный ВАКС к 8 годам тюрьмы экс-директор «Центргаза» Старовойт сбежал, полиция объявила его в розыск

Полиция объявила в розыск бывшего директора ГП «Центргаз» Константина Старовойта, которого Высший антикоррупционный суд приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за растрату 8,6 млн гривен.
Об этом свидетельствует база розыска МВД, передают Українські Новини.
Старовойт значится как человек, который уклоняется от исполнения приговора.
Следствие установило, что летом 2017 года экс-руководитель «Центргаза» накануне своего увольнения заключил договор на закупку возглавляемым им предприятием 1,3 млн куб. м газа за 9 млн гривен у коммерческой компании на обременительных для «Центргаза» условиях.
По этому договору «Центргаз» должен был внести полную предоплату за газ, иначе продавец освобождался от поставки, а «Центргаз» обязывался уплатить штраф в размере 100% стоимости газа, который коммерческая компания должна была поставить по этому договору.
Будучи осведомленным с этими условиями, экс-руководитель «Центргаза» распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6 млн гривен, тем самым совершил растрату средств предприятия, ведь газ в таких условиях «Центрогаз» не получил.
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