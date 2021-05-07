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Среди топ-политиков только Медведчук использовал свое влияние, чтобы обеспечить украинцев вакциной,– Зубченко

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Среди топ-политиков только Медведчук использовал свое влияние, чтобы обеспечить украинцев вакциной,– Зубченко

Ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни его заместитель Виктория Нуланд не дали ответа на просьбу руководства Украины помочь с поставками вакцины от коронавируса. Так политический публицист Александр Зубченко прокомментировал итоги визита руководства Госдепартамента США в Киев.

«Наш верховный главнокомандующий робко упомянул о том, что было бы неплохо подкинуть вакцин против ковида. Да, естественно, эпидемия у нас развивается по плану. Волнообразно. Ситуация под контролем, просто смертность увеличивается как бы по естественным причинам», — сыронизировал публицист.

По словам Зубченко, ни Блинкен, ни Нуланд не сделали даже намека насчет поставок вакцины в Украину.

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«К сожалению, сначала Блинкен, а затем и Нуланд сделали вид, что вообще не поняли намека насчет „Пфайзера“. Хотя могли бы привезти с собой пару ящиков этой вакцины и раздать на майдане вместо печенек. Помнится, во времена распада СССР американцы всем раздавали одноразовые шприцы. Могли бы продолжить традицию», — предложил он.

«Но, повторюсь, даже намека не сделали насчет поставок. Поэтому ситуация у нас по-прежнему стабильная. Министр здравоохранения Степанов рассказывает об очередном прорыве в переговорах по поставкам индийской вакцины. Миллионы доз почти на подходе. Уже который месяц. Просто возникли объективные сложности. Нужно подождать. Еще годик-другой», — сострил публицист.

При этом Зубченко обратил внимание, что ни экс-президент Петр Порошенко, ни экс-премьер Арсений Яценюк даже не попытались использовать свои связи в США, чтобы помочь Украине с поставками вакцины.

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«Двухпартийный консенсус в США относительно поддержки Украины крепнет, а вакцины нет. Петр Алексеевич, судя по его „Фейсбуку“, был главным действующим лицом на переговорах с Блинкеном. Собственно говоря, ради него госсекретарь и приезжал в Украину. И он лично передал Энтони некий нон-пейпер. Однако в этой бумажке ни слова не было о поставках вакцины. Только НАТО и отражение агрессии РФ. Ну и санкции против Кремля», — констатировал автор.

«Забытый Арсений Яценюк, который за бешеные деньги пытается накрутить себе рейтинг с помощью социологических „опросов“, постоянно хвастался своей крепкой дружбой с Викторией Нуланд. Мог бы чисто ради пиара попросить у нее посодействовать получению американского препарата. Мог. Но даже делать ничего не стал. И тихо отсвечивал лысиной в сторонке. В результате на всю страну 428 привитых двумя дозами индийского „Ковишилда“. Даже Леше Гончаренко на вторую дозу препарата не хватило. В Индии не хватает топлива, чтобы сжигать умерших от эпидемии, поэтому вакцины ожидать не стоит. С ЕС у нас чудесные безвизовые отношения, но прививать обещают только работников на клубничных плантациях», — добавил публицист.

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В связи с этим Зубченко пришел к выводу, что среди топ-политиков только глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук использовал свое влияние, чтобы решить проблему с вакциной.

«Получается, что среди политиков первого эшелона только один из лидеров „Оппозиционной платформы“ Виктор Медведчук использовал свои личные контакты на уровне правящей элиты других стран на пользу Украине», — констатировал публицист.

«Еще полгода назад Медведчук договорился лично с Путиным не только о поставках российской вакцины „Спутник V“ в Украину, но и о ее производстве в Харькове. Уже в мае харьковский „Биолек“ мог бы производить 700 000 доз в месяц. Это 350 тысяч украинцев ежемесячно, которые могли бы получить качественную прививку», — привел расчеты эксперт.

«Естественно, посольство США запретило нам это делать. Неудивительно. Вы вспомните, как эти прекрасные люди подбрасывали недемократическим индейцам одеяла, зараженные оспой. И все поймете сразу. По итогу: бусинок не дали, денег тоже, с вакциной „кинули“. Одним словом, великая перемога», — заключил публицист Александр Зубченко.

Виктор Медведчук, вакцина, коронавирус
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