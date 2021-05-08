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ВСУ испытали имитатор, который учит уничтожать вражеские беспилотники

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ВСУ испытали имитатор, который учит уничтожать вражеские беспилотники

На Ривненском военном полигоне впервые в Вооруженных силах Украины прошло успешное испытание имитатора низколетящей воздушной цели Flying Target-1, который поможет улучшить подготовку бойцов в борьбе с вражескими самолетами и беспилотниками.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как отметили в Минобороны, FT-1 предназначен для имитации одиночных и групповых целей в воздушном пространстве для тренировки подразделений (расчетов) противовоздушной обороны и радиолокационных подразделений Вооруженных сил Украины. Подобные изделия активно используют в армиях стран-членов НАТО. Это первая отечественная продукция такого типа для украинского войска, которая позволяет имитировать групповую цель, воздушную атаку двух-трех вражеских самолетов или беспилотных летательных аппаратов одновременно.

«Этот комплекс — компактный. Состоит из четырех защищенных кейсов, содержащих четыре беспилотных летательных аппарата — самолеты-мишени, переносную станцию управления, стартовое устройство и антенны. Оборудование мобильное и удобное в использовании на любой местности и в различных погодных условиях. Он не требует взлетной полосы и может перевозиться любым видом транспорта, в том числе боевой и специальной техникой, на любые расстояния», — рассказал инженер ООО «Беспилотные технологии» Андрей Олишевский.

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Комплекс дает возможность имитировать как одиночные, так и групповые цели противника в процессе подготовки расчетов систем противовоздушной обороны ЗК «Тунгуска» (2С6), ЗРК «Стрела» (9К35), ЗРК «Бук» (9К37), ЗРК «С-300», ЗРК «Оса» (9К33), ППРУ-1 «Овод» (9С80), ПЗРК «Игла» (9К38), расчетов станций П-18 и П-19.

Кроме того, Flying Target-1 поможет готовить расчеты ЗУ-23, ЗСУ-23-4 «Шилка» и ЗСУ 2С6 «Тунгуска» путем осуществления боевой стрельбы по движущейся воздушной цели — конусу, который может буксировать любой самолет-мишень из состава комплекса.

Управление комплексом осуществляет оператор с наземной станции, что позволяет использовать различные точки маршрута, выставлять полет низколетящей цели в автоматическом и ручном режимах работы. Посадка аппарата осуществляется парашютным способом, предусмотрено и возможное приземление «по-самолетному» в экстренных ситуациях.

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«Учитывая то, что в районе проведения операции Объединенных сил противник активно использует БПЛА различных типов, которые, как правило, проводят воздушную разведку позиций Вооруженных сил Украины на малых высотах, этот комплекс способен качественно улучшить подготовку подразделений противовоздушной обороны — не только во время приобретения навыков при отражении нападения воздушного противника, но и научить их распознавать воздушные цели других типов, включая малоразмерные, на разных расстояниях и высотах», — отметили в Минобороны.

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Особенность комплекса — в том, что эффективная площадь рассеяния самолета-мишени переменная и может быть увеличена инструктором при подготовке расчетов на начальном этапе и уменьшена до минимальной на завершающем этапе, в зависимости от приобретенных практических навыков расчетов по засечке цели. Финальный этап подготовки может проводиться в режиме боевой стрельбы.

По словам старшего преподавателя кафедры вооружения ХНУВС подполковника Валерия Воинова, результаты боевой стрельбы показали, что конус, который буксируется самолетом-мишенью и имитирует малоразмерную воздушную цель, соответствует требованиям имитации настоящих воздушных целей. Во время стрельб из зенитной самоходной установки «Шилка» сборный экипаж преподавателей Харьковского национального университета Воздушных сил Украины поразил цель на расстоянии около двух тысяч метров.

ВСУ, Flying Target-1
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