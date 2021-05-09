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Виктор Медведчук: Мы боремся за сохранение исторической памяти и чтим подвиг воинов-освободителей, одержавших Победу в Великой Отечественной войне

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Виктор Медведчук: Мы боремся за сохранение исторической памяти и чтим подвиг воинов-освободителей, одержавших Победу в Великой Отечественной войне

По случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Оппозиционная платформа – За жизнь» организовала праздничные мероприятия в столице Украины. Народные депутаты от партии вместе с ветеранами возложили цветы к обелиску «Город-герой Киев» на площади Победы и почтили память павших за мир и свободу нашей Родины.

«Это действительно светлый праздник, праздник наших ветеранов, нашего народа. Это праздник той Победы, которую 76 лет назад в кровопролитных боях добыли представители Украины и других союзных республик. Это Победа советского народа. Также мы чтим память героев и память о героизме тех, кто трудился и ковал Победу в тылу», ‒ сказал Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что год назад по инициативе активистов «Оппозиционной платформы – За жизнь» было создано общественное движение «Украинский фронт защиты исторической памяти», задача которого – сохранить историческую правду о событиях Второй мировой войны, донести память о тех трагических событиях до будущих поколений.
«Мы создали это общественное движение, поскольку этот вопрос сегодня очень актуален. Мы ведем борьбу за сохранение исторической памяти, за сохранение той славы, которую добыли наши предки и которую мы должны чтить не только все эти годы, а и в веках», ‒ отметил Виктор Медведчук.

Партия проводит мероприятия по всей территории Украины: в областных центрах и небольших городах проводятся автомобильные пробеги, представители партии встречаются с ветеранами, оказывают им помощь, заботятся о местах захоронения павших героев и мемориалах в честь Победы в Великой Отечественной войне.

 

Виктор Медведчук, 9 мая, ОПЗЖ
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