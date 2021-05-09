В Индии на фоне коронавируса отмечаются вспышки «черной плесени»

В Индии на фоне обострения ситуации с COVID-19 стали фиксировать растущее число случаев мукоромикоза, сообщает India Today со ссылкой на Управление медицинского образования и исследований.

Согласно полученным данным, заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которую еще называют «черной плесенью». Она поражает носовые пазухи или легкие после вдыхания спор грибка, чаще всего встречающегося во влажных помещениях и поверхностях, почве, растениях, гниющих овощах и фруктах.

Сообщается, что чаще всего мукоромикоз диагностируют у больных COVID-19 и тех, кто недавно выздоровел от него.

По мнению члена правительственной организации NITI Aayog, доктора Пола, после помещения пациента с COVID-19 на аппарат ИВЛ шансы на получение грибковой инфекции вырастают.

В частности, в индийском штате Гуджарат за последние две недели выявили 40 случаев «черной плесени». Несколько пациентов из-за этого потеряли зрение.

По информации информационного агентства PTI со ссылкой на высокопоставленного чиновника, в штате Махараштра как минимум восемь человек выжили после инфекции коронавируса, однако умерли после заражения мукормикозом.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 22,2 миллиона.