В Индии на фоне коронавируса отмечаются вспышки «черной плесени»

В Индии на фоне обострения ситуации с COVID-19 стали фиксировать растущее число случаев мукоромикоза, сообщает India Today со ссылкой на Управление медицинского образования и исследований.
Согласно полученным данным, заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которую еще называют «черной плесенью». Она поражает носовые пазухи или легкие после вдыхания спор грибка, чаще всего встречающегося во влажных помещениях и поверхностях, почве, растениях, гниющих овощах и фруктах.
Сообщается, что чаще всего мукоромикоз диагностируют у больных COVID-19 и тех, кто недавно выздоровел от него.
По мнению члена правительственной организации NITI Aayog, доктора Пола, после помещения пациента с COVID-19 на аппарат ИВЛ шансы на получение грибковой инфекции вырастают.
В частности, в индийском штате Гуджарат за последние две недели выявили 40 случаев «черной плесени». Несколько пациентов из-за этого потеряли зрение.
По информации информационного агентства PTI со ссылкой на высокопоставленного чиновника, в штате Махараштра как минимум восемь человек выжили после инфекции коронавируса, однако умерли после заражения мукормикозом.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 22,2 миллиона.
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