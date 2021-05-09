Войти
Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства
соседи
Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства
Зеленский анонсировал подписание двустороннего соглашения с США
дружба народов
Зеленский анонсировал подписание двустороннего соглашения с США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Нимченко: День Победы – это код украинского патриотизма и героизма

270
Нимченко: День Победы – это код украинского патриотизма и героизма

Несмотря на попытки действующей власти нивелировать День Победы, 9 мая украинцы вышли на улицы городов и сел, чтобы отметить этот праздник. И главное ‒ почтить память героев, которые отдали жизнь ради освобождения Украины от фашистских захватчиков. Праздничные мероприятия состоялись и в Черкассах.

Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко поблагодарил своих земляков за то, что они помнят о Дне Победы.

«Вы видели наш автопробег. Самое ценное произошло здесь. Люди пришли, люди знают. И что бы ни навязывали им некоторые идеологи, мы видим, что все празднуют День Победы, потому что это код украинского патриотизма, украинского героизма и преданности своему Отечеству. Некоторые говорят: „Неизвестно, сколько наших погибло“. А я вам скажу: где-то около 13 млн, если считать с теми, кто был вывезен в Германию. Относительно тех ребят, которым сегодня здесь отдают дань памяти жители Черкасс, ‒ я благодарен землякам за такое отношение, я благодарен властям города», ‒ сказал Василий Нимченко.

Читайте также: Полиция отчиталась об уголовных делах за советскую символику на 9 мая

По его словам, местные националисты вынашивали идею воспрепятствовать празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Я знаю, что были происки национал-демократов с фашистским оттенком. Это позорное явление. Попытки сорвать празднование Дня Победы ‒ это танцы на костях погибших воинов, стремление стереть нашу память, ответственность за будущее наших детей. Если мы не будем знать прошлого, у нас не будет будущего. Поэтому я желаю всем здоровья, вдохновения, победа была за нами и будет за нами», ‒ добавил Василий Нимченко.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук поздравил жителей Украины с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая, ОПЗЖ, Василий Нимченко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 9 мая 2021
Суббота, 8 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

От любви к «зеленым» до разочарования – один шаг

Инерция президентских выборов больше не действует – именно поэтому рейтинг Зеленского идет вниз (а следом и рейтинг его «сиамского близнеца» в лице «Слуги народа»). Если на волне «головокружения от успехов» партия Зеленского в июле 2019 года получила 43,16%, то, случись новые выборы, сегодня «слуги народа» могут рассчитывать только на 22,1%.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Очарование «новыми лицами» заканчивается, маятник качается в другую сторону

Какие процессы отражают новые политические рейтинги? Как мы помним, два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц». Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» – поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко. Но теперь маятник качнулся в другую сторону.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Украина для «зеленой» власти – родная страна или рынок сбыта для США?

Снова отличился министр здравоохранения Максим Степанов, написавший в Facebook, что не допустит вакцину «Спутник V» в Украину. «Моя позиция принципиальная и неизменная: «Спутника» в Украине не будет», - заявил министр на своей странице в Facebook. И это заявляет представитель «зеленой» власти, провалившей вакцинацию!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016