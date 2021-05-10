Большинство жителей Японии против допуска зрителей на Олимпиаду в Токио

Только 16% жителей Японии согласны на проведение Олимпийских игр в Токио летом этого года при учете допуска зрителей на стадионы. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного газетой Yomiuri Shimbun.
При этом ответившие так респонденты подчеркнули, что число зрителей должно быть ограниченным. 23% опрошенных высказались за проведение Игр, но на условиях полного запрета на посещение спортивных мероприятий зрителей. В то же время 59% респондентов выступили за отмену Игр летом этого года.
В преддверии скорого начала Игр японская общественность продолжает высказывать опасения по поводу их проведения в условиях пандемии. Так, согласно недавнему опросу агентства Киодо, 72,2% респондентов высказывались за отмену проведения Игр этим летом — либо за еще один перенос сроков их проведения (32,8%), либо за их полную отмену (39,2%).
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне этого года в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.
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