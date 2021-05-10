Прививки от коронавируса в РФ получили уже 21,5 млн граждан

Вакцинацию от коронавируса прошли уже порядка 21,5 млн россиян. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«У нас 21,5 млн человек уже получили прививки, — указал он. — Результаты очень хорошие по стране».

Путин призвал граждан страны, не теряя времени, принять участие в вакцинации от коронавируса. «Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя время, делать прививку», — сказал глава российского государства.

Он также рассказал, что у него лично хорошие показатели по антителам к коронавирусу после прививки.

«Как раз 9 мая взяли анализы на антитела, и результат позитивный», — сообщил журналистам Путин в понедельник.