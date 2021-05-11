В Украине готовится закон об олигархах, под его действие могут попасть 13 человек

Сегодня в Украине идет подготовка законопроекта об олигархах, в их перечень могут попасть 13 человек. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время форума «Украина 30. Безопасность страны».
«Мы имеем в виду 13 человек, которых можно отнести к олигархической среде, которые имеют большое влияние», — сказал Данилов.
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским госсекретарь США Энтони Блинкен также поддержал инициативу по созданию соответствующего законопроекта, которые имеет целью борьбу с олигархами и финансовыми группами.
15 марта президент Владимир Зеленский инициировал разработку законопроекта, направленного на снижение влияния олигархов на украинскую политику и превращение их в обычных бизнесменов.
По словам Зеленского, в «законе, которого у нас еще не было», будет четко указано, «что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов».
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