СБУ проводит обыски в доме Медведчука

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в доме народного депутата от ОПЗЖ, лидера Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука.

«Обыски проходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут предоставлены позже», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе СБУ.

Как сообщает ZN.UA, обыски проходят по улице Монтажников в Киеве. Там политик вместе с семьей живет пока в основном доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.

Источник сообщил, что внешнее оцепление территории обеспечивает спецподразделение СБУ «Альфа».