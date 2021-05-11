СБУ проводит обыски в доме Медведчука

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в доме народного депутата от ОПЗЖ, лидера Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука.
«Обыски проходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут предоставлены позже», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе СБУ.
Как сообщает ZN.UA, обыски проходят по улице Монтажников в Киеве. Там политик вместе с семьей живет пока в основном доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.
Источник сообщил, что внешнее оцепление территории обеспечивает спецподразделение СБУ «Альфа».
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