Генпрокурор подписала подозрение Медведчуку в госизмене

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку и нардепу Тарасу Козаку.

«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме.

По результатам изучения собранных материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим „парламентариям“ о подозрении. Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых», — написала Венедиктова в Facebook.

По данным СМИ, это Виктор Медведчук и Тарас Козак. Венедиктова пишет, что они подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

По результатам обысков, местонахождение М (то есть Медведчука — Ред.) не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайства о содержании под стражей, пишет Венедиктова.