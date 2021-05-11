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Японские аналитики считают, что санкции против Медведчука завели в тупик отношения Киева и Москвы

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Японские аналитики считают, что санкции против Медведчука завели в тупик отношения Киева и Москвы

Начиная с 2014 года, отношения между Россией и Украиной были натянутыми, а в последнее время многие независимые источники заявляли, что война неизбежна. Но японские аналитики считают, что широкомасштабная интервенция маловероятна. А обострение на украино-российской границе, которое наблюдалось некоторое время назад, связано с преследованием оппозиции и антироссийскими действиями украинского Президента. Об этом пишет японский англоязычный еженедельник News Time.

Издание напоминает, что ухудшение отношений Киева с Москвой началось с введения украинской властью санкций против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Ряд факторов способствовал напряженности между Россией и Украиной. В феврале Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Виктора Медведчука, влиятельного украинского политика и друга президента Путина. Украина также запретила три оппозиционных телеканала», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что не последнюю роль в усилении напряженности сыграл тот факт, что Владимир Зеленский отказывался выполнять условия Минских соглашений, подписанных еще в 2015 году, и активно выступал за ускорение процесса вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО сделать Украину членом альянса, но поскольку на Востоке страны все еще продолжаются боевые действия — это остается невозможным», — пишет News Time.

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Напомним, что, по мнению народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, санкции против оппозиции и давление на СМИ связаны с тем, что социально-экономический и политический кризис в стране привел к падению рейтинга власти в целом и личного авторитета Зеленского как Президента.

«Для того чтобы спасти себя и свою команду, они идут на крайние меры. Они идут по пути узурпации власти, по пути установления диктатуры власти в нарушение Конституции и законов», — подчеркнул парламентарий.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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