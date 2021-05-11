Глава СБУ заявил, что видит угрозу для Украины со стороны Беларуси

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что видит возможную угрозу для Украины со стороны Беларуси, которая является союзником России.
«Не стоит забывать и про Беларусь, которая является потенциальным союзником России в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения на Украину», — сказал он, выступая во вторник на форуме «Украина 30. Безопасность страны».
По словам Баканова, подтверждением этому являются последние совместные учения Беларуси и РФ.
В этой связи глава СБУ считает, что «65% украинской границы уязвимы, а другие 35%, на западе, тоже требуют пристального внимания».
Совместные белорусско-российские учения «Запад-2021» пройдут 10-16 сентября на территории Беларуси и России.
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