Власти Греции открыли Афон для паломников

Решением вице-губернатора Афона вход паломников на Святую гору будет разрешен с 11 мая при соблюдении ряда условий, сообщил МИД Греции.

Будет ограничено количество посетителей в монастырях и кельях: монастыри смогут принимать по десять паломников, общежитийные скиты — по пять, кельи — по одному. Переходить из монастыря, в который был приглашен паломник, в другой монастырь строго запрещено.

Все монахи, государственные чиновники и работники монастырей перед посадкой на суда должны пройти в порту тест на коронавирус. В случае положительного результата въезд будет запрещен.

Святая гора Афон — полуостров в северо-восточной Греции — является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская «республика» относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность.

Решения о запрете на посещение монастырей и меры профилактики в связи с пандемией определяются губернатором Афона после предварительного уведомления святого сообщества.