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США передадут Украине еще два патрульных катера

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США передадут Украине еще два патрульных катера

Соединенные Штаты намерены в ближайшее время передать Украине еще два патрульных катера типа Island. Об этом сообщил во вторник исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

«Мы продолжим работать с Украиной в двустороннем формате, чтобы укрепить, к примеру, ее военно-морской потенциал в Черном море. И мы с нетерпением ждем возможности передать Украине два патрульных катера класса Island, насколько я понимаю, позднее в этом месяце. В дополнение к двум, которые мы предоставили в ноябре 2019...», — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США. Он выступил на интернет-конференции, проведенной неправительственным Американо-украинским фондом.

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В марте Пентагон объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере $125 млн. В него вошли главным образом два патрульных катера Mark IV. Согласно данным Министерства обороны США, за период с 2014 года Вашингтон оказал Украине военную помощь на более чем $2 млрд.

США, Island, патрульный катер
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