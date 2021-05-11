США приветствовали санкции против «пророссийских» сил в Украине

США приветствуют санкции Украины против «пророссийских» сил, заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
«Мы очень приветствовали использование Украиной с февраля санкций против пророссийских действующих лиц, которые работали над тем, чтобы подорвать прогресс Украины по реформам и демократические институты. Это помогает защитить реформы, продвинуть их вперед и дать отпор злонамеренному влиянию в формате верховенства закона», — заявил Рикер, выступая на американо-украинском форуме.
«Мы призываем Украину предпринять дополнительные шаги по защите институтов и привлечению к ответственности коррумпированных деятелей», — добавил он.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко.
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