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Медведчуку и Козаку объявили подозрение в госизмене и в покушении на разграбление ресурсов Крыма

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Медведчуку и Козаку объявили подозрение в госизмене и в покушении на разграбление ресурсов Крыма

Народным депутатам из фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тарасу Козаку объявили о подозрении не только в госизмене, но и в покушении на разграбление национальных природных ресурсов в оккупированном Крыму. Об этом во время брифинга сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Сегодня Медведчуку Виктору Владимировичу и Козаку Тарасу Романовичу сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных природных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. То есть преступлений, предусмотренных ст. 111 и ст. 348 УК», — заявила Венедиктова.

По ее словам, сегодня подозрение объявили по трем эпизодам.

Один из эпизодов дела касается перерегистрации фирмы «Новые проекты» (Украина) на «Новые проекты» (Россия). Это предприятие владело лицензией на добычу углеводородов на шельфе в Черном море — месторождение «Глубокое». Ресурсы месторождения составляют 38 млрд грн.

«Медведчук имел устойчивые связи с руководством России. Эксклюзивные данные и документы по поводу месторождения с марта 2015 начали передавать оккупационным властям», — заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Были озвучены записи Медведчука и российского чиновника Дмитрия Козака, где обсуждалась передача лицензии. Было также показано обращение от данной фирмы на имя президента Путина, правки в письмо якобы делал лично Медведчук. В прокуратуре уверяют, что экспертиза подтвердила голос Медведчука и его почерк.

В свою очередь глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук и Козак якобы передали России информацию о секретном военном подразделении Украины.

Как рассказал Баканов, в прошлом году Медведчук рассказал Козаку секретную информацию, когда последний находился на территории России. Эти данные, по версии следствия, передали российским спецслужбам.

«Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, ... секретные данные относительно расположения секретного подразделения ВСУ, его личного состава и боевой подготовки. Этакий подарок спецслужбам РФ. По мнению следствия, именно им предназначалась эта информация», — сказал он.

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Напомним, что ранее СБУ пришла с обысками в дом, где проживает Медведчук со своей семьей. Также обыски прошли в его кабинете в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Виктор Медведчук, Ирина Венедиктова
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