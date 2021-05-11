Глава СБУ рассказал, где находятся нардепы Козак и Медведчук

Уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат Украины фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак в настоящее время, по всей вероятности, находится в РФ и не планирует возвращаться в Украину, тогда как его коллега по фракции Виктор Медведчук с 8 мая находится в Украине, сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

«На сегодняшний день, если речь идет о господине Козаке, он находится, по нашей информации, в Российской Федерации. Временно, возможно, от них уехал с территории Российской Федерации на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину. Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение, но по нашей информации он находится в Украине, поскольку въехал на территорию Украины, мне кажется, 8 мая сего года и пока из Украины не выезжал», — сказал Баканов на брифинге во вторник вечером.

Напомним, что ранее народным депутатам из фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тарасу Козаку объявили о подозрении в госизмене и в покушении на разграбление национальных природных ресурсов в оккупированном Крыму.