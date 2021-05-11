В ОПЗЖ прокомментировали обыски у Медведчука и обвинения в госизмене

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» считают, что обвинение председателя Политсовета партии Виктора Медведчука в государственной измене и обыски у него дома являются местью со стороны власти. Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.

«Обыски, проведенные дома у Виктора Медведчука и у члена Политсовета партии Тараса Козака, выдвижение им подозрений, очередной обыск, проведенный в офисе партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“, являются местью и расправой над председателем Политсовета самой крупной оппозиционной партии», — говорится в заявлении политсилы.

В ОПЗЖ заверили, что, несмотря на «беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, пользующихся полной поддержкой власти Зеленского», партия продолжает свою активную политическую деятельность.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет, что и дальше будет «отстаивать свои идеи, беречь память о победе в Великой Отечественной войне и чествовать ее героев». Именно поэтому представители политсилы 9 мая провели по всей Украине массовые акции в честь Дня Победы, в которых принимал активное участие и Виктор Медведчук.

«Власть убедилась, что „Оппозиционная платформа — За жизнь“ будет отстаивать эту идею так же принципиально и последовательно, как требовала снижения космических тарифов на жилищно-коммунальные услуги и прекращения тарифного геноцида; реального противодействия пандемии коронавируса, механизм борьбы с которой предложил Виктор Медведчук; установления мира на Донбассе и выполнения Минских соглашений», — подчеркнули в ОПЗЖ.

Также в заявлении отмечается, что акции, приуроченные ко Дню Победы, продемонстрировали власти: идеи «Оппозиционной платформы — За жизнь» разделяет и поддерживает подавляющая часть украинцев.

«Уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука. Не сумев доказать обоснованность последовавших до этого репрессий, принявших вид санкций, карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие ‒ заявила об выдвижении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку», — сообщили в партии.

В ОПЗЖ рассматривают такие действия власти как «откровенную и циничную политическую расправу» над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

«В этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к Украинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих», — подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.